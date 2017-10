Lo asesinó de 21 puñaladas a la salida del colegio

Un adolescente de 17 años asesinó de 21 puñaladas a otro de 14 a la salida de un colegio secundario del barrio porteño de Floresta. El ataque que quedó registrado en una cámara de seguridad cuyo video ya fue incorporado como prueba al expediente.



Según los investigadores la cámara de una vivienda particular grabó la secuencia homicida completa, registrada en inmediaciones de la esquina de las Avenidas Segurola y Rivadavia, a nueve cuadras de la escuela técnica "Cornelio de Saavedra" en la que estudiaba la víctima, identificada como Ariel Beimar Fernández Orellana, de 14 años, al que se observa dialogando de frente al agresor (cuya nombre se mantiene en reserva por ser menor de edad), cuando recibe la primera herida en el pecho, en total fue apuñalado 21 veces en apenas 18 segundos.



En esas circunstancias, el alumno de segundo año cayó herido al piso, boca arriba, y allí el asesino arremetió y le aplicó una primera tanda de 15 puñaladas en la zona del tórax y el abdomen en forma repetida y a gran velocidad.



En esas circunstancias, en las imágenes se ve a una chica -la prima del atacante- que lo aparta de la víctima, pero al cabo de unos segundos, el imputado vuelve a atacar a Fernández Orellana y le aplica otras cinco puñaladas en la misma zona.



Luego del crimen, el adolescente de 17 años se autolesionó en el bajo vientre con el mismo cuchillo (de 20 centímetros de hoja y mango de madera) con el que cometió el asesinato, en un aparente intento de suicidio y en medio de una gran conmoción, entre gritos y el estupor de transeúntes y automovilistas, publica el Diario Popular.



El adolescente apuñalado murió en una ambulancia del SAME camino al Hospital Piñero donde su agresor fue operado de urgencia, quedando fuera de peligro, pero internado con custodia policial.



Se presume que una vez que se recupere y reciba el alta médica, el imputado será trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) -ex instituto de menores Inchausti- de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, donde quedaría alojado, a la espera de ser llamado a prestar declaración y se defina su situación procesal.



La mayoría de los alumnos de la Escuela Técnica Nº 17 recién este martes por la mañana se fueron enterando de lo sucedido, ya que en el establecimiento no hubo actividades en ninguno de los tres turnos, en señal de duelo por el fallecimiento del estudiante Ariel Beimar Fernández Orellana.



Sobre lo sucedido, un joven sostuvo: "A la salida del turno tarde, caminaron un par de cuadras hacia Floresta, salió el tema de que el chico de 14 salía con la prima del de 17. Empezaron a discutir, el más grande se cansó y después de unos minutos sacó un cuchillo y lo apuñaló".



Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Martín Sarubbi, consideró que "no se trataría de un homicidio simple, sino que habría algunas otras calificaciones posibles que enmarcan en un homicidio agravado, que prevé perpetua", a pesar de que esta pena no se aplica a menores de edad.



"Lo que hay que determinar es cuál fue el móvil. Lo cierto es que la acción fue certera y absolutamente dirigida a ocasionarle la muerte. En el video se ve que le ocasiona unas cuantas puñaladas, los separan y vuelve a cargar sobre la víctima", afirmó el letrado.



Sarubbi aseguró que la grabación es "la prueba de oro" en la causa y que a eso sumarán testigos, por lo que pidió a compañeros y familiares de la víctima que si tienen datos para aportar, se acerquen al juzgado interviniente.



El abogado dijo que "el hecho es de una violencia poco usual" y que las lesiones que se produjo el atacante tuvieron como fin "disimular un enfrentamiento, que queda claro que no lo hubo" o "intenta demostrar un desequilibrio del orden mental para probar alguna situación de inimputabilidad, pero queda descartado", al igual que una "emoción violenta".



El caso quedó en manos de la jueza Nacional de Menores 6, Julia Marano, que caratuló la causa como "homicidio" y ya incorporó el video de la cámara de seguridad como prueba al expediente.