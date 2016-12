Le negaron la excarcelación al cantante de "El Otro Yo", acusado de abuso sexual y corrupción de menores

El cantante del grupo rockero El Otro Yo, Cristian Aldana, quedó detenido en el marco de una causa en la que se investigan varias denuncias por abuso sexual de chicas de 13 a 16 años y el Juzgado Nacional de Instrucción N° 17 porteño le denegó la excarcelación.



Tras la detención, los otros miembros del grupo salieron a respaldar a Aldana a través de un comunicado que subieron a su perfil de Facebook.



En su resolución, el juez Roberto Oscar Ponce se refirió a Aldana con duros términos: "No pueden obviarse las graves características de los hechos atribuidos al imputado, dado que sabiendo de su condición de ídolo musical de las víctimas menores de edad y, en aprovechamiento de la adoración que éstas le dispensaban, como así también de su inmadurez sexual, las forzó a mantener relaciones sexuales con él en forma violenta e intempestiva, accediéndolas carnalmente por vía vaginal y anal, y a practicarle sexo oral".



Y agregó: "Por su influencia sobre las niñas, logró manipularlas para que participaran de orgías sexuales que organizaba con otras menores de edad, como así también las incitó a incorporar a otras niñas a dichas prácticas".



"En todos los casos pesquisados se denota la ausencia total de consideración a la minoridad de las víctimas, también un claro desprecio al género femenino e incluso una falta total de respeto a la noción más elemental de la dignidad humana", aseguró en un fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).



Tras la detención concretada en la noche del jueves, desde El Otro Yo emitieron un comunicado a través de Facebook dirigido a sus seguidores y los medios de comunicación.



"Queridos amig@s seguidor@s de El Otro Yo: queremos contarles que Cristian se encuentra declarando en tribunales, este es un procedimiento de rutina para la justicia, no para nosotros que no estamos acostumbrados a esto; pero mantengamos la calma. Desde un primer momento Cris se puso a disposición de la justicia por voluntad propia y en total armonía cumplió con todos los requisitos pedidos por la fiscalia. El es inocente!!! y esperamos la pronta resolución del juez (si esto va a juicio o no)", escribieron.



"Agradecemos infinitamente el apoyo de todos ustedes y sabemos que esta noticia genera preocupación pero confiamos en que sea el principio del fin de la cruel difamación recibida en las redes sociales y los medios de comunicación, buscando nada menos que la censura a nuestra música! (el cuarto poder está bramando y manejando la opinión publica más que nunca)", ampliaron.



Luego escribieron: "Les mandamos un abrazo gigante con el alma a todos l@s otroyoian@s que están pensando en nosotros y les agradecemos profundamente la buena onda de siempre, y pedimos que en lo que sea que tengan fe, pidan que la verdad salga a la luz y nos dejen en paz! No se angustien!, refugiénse en la música!, casi 29 años de amor y música independiente no fueron en vano!"



"Nosotros seguimos de pie con la conciencia tranquila, en la vibración del amor y pedimos paz en el mundo! Mucho amor a los corazones, mucho amor para todos, los mantendremos al tanto de las novedades y estén atentos a un pronto regalo de navidad (comentarios violentos serán borrados, canalicen la energía hacia el amor y dejen actuar a la justicia en paz)", concluyó la banda.



En mayo de este año, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres formalizó la denuncia penal contra el músico por distintos hechos que podrían constituir los delitos de "abuso sexual agravado y corrupción de menores".



La investigación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°17, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N°38, a cargo de Betina Vota.



La primera en denunciarlo fue una exnovia suya que reveló que empezó una relación con él cuando tenía 13 años y que duró hasta que cumplió 19.



Después, se sumaron otras seis chicas, que describieron situaciones de abuso sexual por parte de Aldana y también dijeron que forzó a otras menores de edad a tener relaciones sexuales con él. Más tarde apareció un grupo de Facebook llamado "Víctimas de Cristian Aldana", en el que diferentes chicas contaban sus experiencias.



El 21 de mayo, para cuestionar las denuncias en su contra, el músico se presentó vestido de monja en una marcha contra la violencia de género, organizada por mujeres bajo el rótulo "Ya no nos callamos más".



Policías que se encontraban en el lugar realizaron un cordón para evitar agresiones entre los manifestantes y el músico, quien se encontraba acompañado por su novia y un puñado de seguidores.



Los efectivos al final lograron que Aldana se alejara del lugar y se fue caminando por las calles del microcentro junto a su pareja, seguido por un grupo de chicos y chicas que lo insultaban.