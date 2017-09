Las cifras de los prófugos que nadie busca

Ademas de una cifra negra de delitos que no se denuncian, en Argentina hay una cifra negra de prófugos, que no figuran en ningún registro y por lo tanto nadie busca.



Nadie sabe exactamente cuántas personas son buscadas por la Justicia en nuestro país. Según el Registro Nacional de Reincidencia hay 47.026, pero solo en la provincia de Buenos Aires cuadriplica ese número.



"Esto pasa porque las provincias no informan a la Nación quiénes son los prófugos que hay que buscar. Es por eso que miles de delincuentes a los que tal vez se busque en una sola provincia pero no en el resto del país", afirmó Jorge Lanata al presentar el informe.





Fuente: eltrecetv