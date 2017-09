Lanata tuvo su cara a cara con "Cristina"

Como estrategia de su nueva campaña de cara a las elecciones de octubre, la ex presidenta Cristina Kirchner concedió una serie de entrevistas con algunos periodistas. Y de manera inesperada, Jorge Lanata también tuvo la chances de un mano a mano con la exmandataria.



El conductor de Periodismo Para Todos preguntó por la inflación durante la gestión K y la administración del dinero de sus hijos, Máximos y Florencia. Fiel a su estilo, la ex mandataria respondió con evasivas.



"No comparto para nada que Macri es la dictadura. Yo digo: 'Macri infeliz, sos igual a Astiz. Macri Cleróptero, te vas a ir en helicóptero'", señaló esta "CFK" ficticia.



A la hora de hablar de la libertad de prensa, Cristina señaló: "Yo le decía pelotudo a Parrilli, hijada de puta a Margarita, y nunca me metí presa", dijo.



Sobre los casos de corrupción, Cristina se excusó al argumentar que: "Una presidenta no tiene por qué saber qué hacen sus empleados".





Fuente: Eltrecetv