Lanata se cruzó con Jones Huala en la cárcel de Esquel

El líder mapuche Jones Huala estuvo con Jorge Lanata en la cárcel de Esquel y manifestó su enojo con la primera entrevista que le dio al programa Periodismo Para Todos, que transmite Canal 7: "Las cosas no fueron como se dijo y fui muy recordado". Ante esto, Lanata disparó: "No necesito desvirtuarla si vos decís cada barbaridad que no hace falta desvirtuarla", y más adelante le reprochó: "¿Quién te creés? ¿Sartre hermano? ¿Por qué tengo que hacer una hora [de entrevista] con vos?". Y dirigiéndose a su audiencia describió de "patética" la situación.

Durante la entrevista, Lanata le dijo a Huala que su discurso no es popular. "Yo no veo acá a los tipos en la puerta pidiendo tu liberación. No veo a nadie". A lo que Huala respondió: "El otro día estaba mi abuela, habían 20 personas...".

En cuanto a la problemática territorial, el referente indígena reconoció que es "conservador" porque dijo que querían recuperar las tierras que robaron los ingleses. "¿Quién le dio la tierra a los ingleses? La familia de Bullrich", señaló. Huala destacó entonces que su objetivo es plantear "que se vaya Benneton del territorio Mapuche" y alegó: "La propiedad privada está en contra de nosotros (...) Existimos antes que el Estado".

En ese sentido, Lanata se remitió al comunicado que difundió el grupo jihadista Estado Islámico tras el atentado en Barcelona, España, y dijo: "Vas a ver que estás de acuerdo con el ISIS (o Estado Islámico)... El ISIS dice 'queremos volver a recuperar Andalucía, que estuvo en manos de los árabes durante ocho siglos'".

Además, Lanata criticó que "hubo 77 atentados en los últimos años" y Huala justificó que no hubo muertos. "Los atentados no son solo con muertos, no sé si Maldonado es uno de los muertos", destacó el periodista.

En cuanto a la situación política Huala recordó: "Estuvimos muriéndonos de hambre en el 2001 y ahora pasa lo mismo. Aquí hay un Estado ausente hace muchos años, ahora aparecen porque hay resistencia porque no queremos que nos sigan matando".