Lanata cuestionó al grupo mapuche Ram

Hace algunos días, tras una protesta, Santiago Maldonado no volvió a aparecer.



El joven fue visto por última vez el 1 de agosto en la localidad de Cushamen (Chubut) en una protesta de activistas de una comunidad mapuche que fue desalojada por Gendarmería.

Lanata

Tras la desaparición de Maldonado, varios apuntaron contra la fuerza de seguridad, e incluso aparecieron testigos que aseguraron haber visto cómo lo golpeaban y lo subían a una camioneta. Hasta el momento todavía no aparece.Este domingo, Jorge Lanata en su programa, que transmite Canal 7, dio un informe sobre el Ram (Resistencia Ancestral Mapuche), un grupo de resistencia mapuche, nacido principalmente en Chile, el cual, según el periodista, preocupa al gobierno de Mauricio Macri Según Lanata, este grupo estuvo detrás de la protesta en la que desapareció Maldonado y lo vinculó a él.Este domingo, el Juzgado Federal de Esquel difundió un comunicado en que señalan que no hay indicio que confirme que el joven haya sido detenido por Gendarmería. "No se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1 de agosto en el sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA ocupado por el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en la Provincia del Chubut".

En este documento explican que ya identificaron cuáles fueron los vehículos que participaron del procedimiento. "Quedaron resguardados por orden de este juzgado para ser sometidos a los estudios periciales que se realizaron hoy con el objeto de recolectar rastros de distinto orden que sirvan para determinar si Santiago Maldonado fue subido a alguno de ellos".

Por su parte, Prefectura Naval realizó un rastrillaje "en las inmediaciones de la zona donde Santiago Maldonado habría sido visto por última vez" pero no hay novedades de su ubicación. Y en el comunicado el juzgado destaca: "Sin perjuicio de ello, se aclara que los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen no permitieron que el rastrillaje se extienda río abajo más allá de los 400 metros del lugar". Según aclaran, esta "dificultad" complicó el procedimiento dado que retrasó la búsqueda.

En el documento también se resalta que los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen negaron la posibilidad de hacer un rastrillaje con drones e "impidieron que la búsqueda continuara del otro lado del río como sugería el personal policial" que seguía, con un perro adiestrado, el rastro de una prenda que pertenecería a Maldonado.