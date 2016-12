La tesorera de la fundación de Michetti declaró que "nunca" confeccionó los balances de la entidad

La tesorera de la fundación Suma y presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giúdici, reconoció que "nunca" confeccionó un balance para la organización y dijo que su designación se trató de un formalismo "para ocupar un cargo dentro del Consejo de Administración".



"Yo fui designada como tesorera como pudo haber sido otro cargo, fue para ocupar un cargo dentro del Consejo de Administración; sin embargo, inmediatamente después de la designación, firmé un poder junto con la Presidente (Michetti) en el que acordamos que las funciones de tesorería, administración y manejo contable iban a quedar a cargo de la Directora Ejecutiva, Karen Zeolla", afirmó Giúdici.



Ante el juez federal Ariel Lijo, que investiga el origen de los fondos robados de la casa de Michetti el 22 de noviembre de 2015, la tesorera de Suma sostuvo que no se ocupaba de las cuestiones contables de la fundación, ni elaboraba los dictámenes, pero sí era quien los firmaba.



"Firmo los balances con la Presidenta de la Fundación, los cuales confeccionan los contadores", señaló la funcionaria.



Y agregó: "A mí se me asignó el cargo de tesorera. La función que tenía en Suma no era la de administración sino que era la de asesoramiento técnico, convocando especialistas para grupos de discusión para llevar a cabo uno de los objetivos de SUMA que son las políticas públicas".