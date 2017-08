Patricia Bullrich estuvo en La Noche de Mirtha y se sometió a un intenso interrogatorio sobre el caso de Santiago Maldonado: el joven activista que está desaparecido.

La funcionaria se encargó de defender a Gendarmería, una vez más, pero en medio del debate, la conductora dijo que el Estado es responsable de la desaparición y apuntó contra la ministra y le preguntó si renunciaría en caso de que no aparezca Maldonado. Bullrich esquivó la pregunta. Algunos minutos después, Mirtha retrucó y le preguntó: "¿No será otro Julio Lopez?". Y más adelante lanzó: "Cuántas cosas te pasan a vos como ministra...".

Mirtha Bullrich

Bullrich explicó que, con su equipo, están "trabajando" para evitar que el caso de Santiago sea una réplica del de Lopez pero cuestionó la falta de información con la que cuentan para encontrarlo. "Hemos tenido una sola reunión con uno de sus hermanos", dijo y agregó que la mamá no quiso hablar: "Como mujer y como mamá me hubiera gustado hablar con la mamá, que confíe en nosotros y que no nos vea como si fuéramos el enemigo".

Mirtha le preguntó también si esta situación "la deja dormir" y la ministra confesó: "Estoy tremendamente angustiada" y, con la voz quebrada, explicó el dolor que le genera que haya personas que creen que el gobierno está involucrado y que lo comparan con la dictadura.