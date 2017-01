La posible candidatura de Cristina tiene en vilo al PJ en Buenos Aires

Cuando falta poco más de medio año para las elecciones legislativas, el peronismo bonaerense está pendiente de una eventual candidatura de Cristina de Kirchner como senadora o diputada nacional, lanzamiento que de concretarse condicionaría el rearmado del PJ en la provincia de Buenos Aires , donde el liderazgo de la ex presidenta divide aguas.





La dirigencia del PJ, fragmentada en varios agrupamientos definidos por su mayor o menor acercamiento a la ex jefa de Estado, no es indiferente a los resultados que muestran la mayoría de los sondeos de opinión, y que la ubican con un piso no menor a 25 puntos e imponiéndose en cualquier escenario sobre otros candidatos del peronismo, en una hipotética PASO.





Inclusive los sectores más reactivos a la conducción de Cristina , como los intendentes nucleados en el Grupo Esmeralda -y acaso los más deseosos en evitar que la ex mandataria se robe el primer plano-, son conscientes de la dificultad que supondría competir con ella en una primaria con una lista alternativa, por lo que una candidatura de la jefa del kirchnerismo los obligaría a sentar posición.





Si en el comienzo del año había un consenso mayoritario en el PJ de que el peronismo debía encarar un proceso de oxigenación que decantara en nuevos liderazgos para afrontar la etapa que catalogaban como postkirchnerista, con la cuenta regresiva para las elecciones en marcha y contando, y sin opciones potentes que puedan hacerle sombra a CFK, ya son pocas las voces que se animan a minimizar la capacidad de tracción electoral que la ex mandataria conserva en Buenos Aires, y que la convierten en una carta competitiva para enfrentar en las urnas a Cambiemos y al Frente Renovador.





En el Grupo Esmeralda todavía albergan la esperanza de que el ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo despierte del letargo y se anote en la carrera electoral, pero aún así les queda claro que con Cristina metida en el baile, sería riesgoso poner en la cancha al oriundo de Chivilcoy.





Uno de los que todavía no se resignan a asumir mansamente el protagonismo de Cristina Kirchner es el ex precandidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez, quien consideró que "este tiempo requiere nuevos liderazgos y no se puede poner vino nuevo en vasijas viejas".





Aunque no ha habido por ahora otras expresiones similares se estima que Domínguez podría encabezar un sector que tratará de impedir que Cristina encabece una lista.





De todos modos, la ex presidenta hasta ahora no se ha expresado sobre su eventual candidatura algo que tiene en vilo a la dirigencia peronista.





En marzo lanzarán la CFK, que remplazará al antiguo Unidos y Organizados