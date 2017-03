La nueva campaña que lanzó Macri en las redes sociales

El presidente Mauricio Macri convocó a sus seguidores en las redes sociales a sumarse a una campaña bautizada como "No Aflojemos", con la mira puesta en la pelea electoral.



Durante la madrugada de este jueves el jefe de Estado publicó en su cuenta oficial de Facebook una foto suya en la que sostiene un cartel con la leyenda "#NoAflojemos".



"Recorriendo el país me dijeron una y otra vez no aflojes Mauricio, no aflojes . Ahora yo les digo: no aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar", señaló el Presidente en su publicación.



En el mismo escrito, pidió a sus seguidores que publiquen una imagen propia con esa misma leyenda: "Si tenés a mano papel y marcador agregá tu foto en los comentarios. Voy a mirar todas las que lleguen".



