La movilidad del 24 de marzo y del 2 de abril suma más rechazos

Gobernadores e intendentes, y no sólo peronistas, de distintos puntos del país le metieron ayer presión a la Casa Rosada para que dé marcha atrás con la decisión de Mauricio Macri de hacer móviles los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril, reclamo al que se sumaron el PJ bonaerense y el bloque de diputados nacional del FPV.



Pese a mantener una relación estrecha con el Presidente, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se diferenció en este tema al afirmar que tanto el 24 de marzo como el 20 de junio, el del 25 de mayo y el 9 de julio "no pueden ser cambiados de fecha, son fundacionales en el país".



Respecto del 24 de marzo, el mandatario cordobés adelantó que en su provincia se hará "una jornada de reflexión de la memoria, la verdad y la justicia en todas las escuelas".



También el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anunció que la provincia no adherirá a la movilidad de estas fechas porque –sostuvo– "el 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan. Por respeto, no se puede andar manoseando según el gobierno que esté si la ponemos antes, después o si la enganchamos el fin de semana. Es una barbaridad y una equivocación", cuestionó.



Por su parte, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, señaló a través de redes sociales que la capital chaqueña "mantendrá el asueto administrativo el 24 de marzo.



También el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, confirmó su decisión de declarar "asueto administrativo para el 24 de marzo" y consideró que "el Presidente se excede en sus atribuciones".



Los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Mercedes, Juan Ustarroz, y de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, harán lo mismo.