La Justicia reiteró que hacer topples no es un delito

"Apoyo esa causa y he solicitado que las fuerzas de seguridad actúen con mucha prudencia y mesura", dijo Juliano a Télam.



El juez quedó en el centro de la polémica luego de referirse en un fallo, conocido el martes último, a la "inconstitucionalidad" del artículo contravencional que sanciona "actos obscenos", luego de los incidentes que se generaron el fin de semana en un balneario de Necochea, cuando la policía le pidió a tres mujeres que se cubrieran el torso por estar en una playa pública.



El magistrado dijo a Télam que las normas existentes "no cumplen los requisitos constitucionales que dicen que la ley tiene que ser clara, precisa y expresa", y por eso "está librado absolutamente a la interpretación qué es obsceno y qué no", por lo que insistió en "la necesidad de que la Legislatura provincial reforme ese artículo, redactado en 1973".



Juliano agregó que "el poder judicial es el más conservador de los poderes de la república" y, a propósito de su proceder cuando expresó su orgullo porque su hija cultiva marihuana, indicó: "hay un hilo conductor entre este tema y otros que hemos venido tocando recientemente, como el del uso del canabis medicinal, y no sólo medicinal, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad y de en qué modelo de sociedad queremos vivir", aseguró.



El magistrado consideró que en un mismo conjunto de debates se inscribe también la discusión actual sobre la edad de imputabilidad de los menores de edad.



"Es un tema que tenemos ahora mismo en la puerta. El tema que viene ahora, y me parece que es muy relevante y que nos va a definir muy bien como sociedad: ver qué queremos hacer con los pibes que cometen delitos. Algo hay que hacer seguramente, pero estamos quienes nos oponemos a que la solución sea la solución penal", señaló.

