La Iglesia Católica rompió con los Scouts porque apoyaron el matrimonio igualitario

La posición de la Asociación Argentina de Scouts sobre el matrimonio igualitario y el aborto hizo que el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, muestre su descontento y envíe una carta a monseñor Héctor Aguer, quien le había pedido que intervenga.



Los Scouts manifestaron una nueva posición ante lo que Poli denomina como "Proyecto Educativo" y lo que la Iglesia llama como el proyecto de familia. Por este motivo Aguer, arzobispo de La Plata, le pidió a Poli que intervenga "de manera decisiva". Lo hizo en una carta que la Agencia Católica Informativa Argentina (AICA) dio a conocer en su sitio web.



En respuesta, el cardenal Poli envió una carta a Aguer -también publicada por AICA- en la cual indica que en la última Asamblea Nacional votaron modificar la definición de familia, en la que anteriormente figuraba "formada por varón y mujer", a la de "formada por personas".



"Como les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses aquí en la Curia, que no tiren de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás", dice el texto de Poli. "Esperamos que pase el verano para luego hacer una presentación más pensada y ordenada de lo que deseamos sea el movimiento en el futuro", propone Poli.



La agencia AICA, además, señaló en una nota titulada "Preocupa a los obispos la formación en el escultismo" que "se estima que de la preocupación y el descontento participan los demás miembros del episcopado".



El texto completo escrito por Poli a Aguer



Mons. Héctor Aguer

Arzobispado de La Plata

Querido hermano Héctor:



Agradezco tu carta de esta semana. Llega en momentos de difíciles decisiones con relación al movimiento scout católico y la Asociación Scout de Argentina.



Yo cumplí los seis años y ya estaba en los lobatos del Grupo Nº 1 de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud, cuyo fundador y alma mater era el P. Julio Meinvielle. Mi adolescencia y primera juventud transcurrió en el Grupo Nº 86, con los venerables padres Vicente Desimone y Pablo Dibenedetto. Ahí llegué a dirigir el grupo durante un año. Luego vino el largo tiempo del Seminario, la formación y el servicio como formador, estudios y clases en la Facultad de Teología. Durante muchos años me desvinculé del escultismo.



Cuando recibo de mano de la Iglesia este bendito ministerio episcopal, uno de los primeros encargos del Cardenal Bergoglio fue la de encargarme de la orientación pastoral del movimiento en la Arquidiócesis. Ya hacía algunos años que se había realizado lo que se constituyó en una Asociación civil entre INSA-USCA.



Me llevó un tiempo darme cuenta cuál era el espacio de los grupos católicos dentro del nuevo esquema. En realidad, la Comisión de Pastoral Scout (COPASCA) se movió con libertad y pudimos realizar muchos avances en catequesis, devocionarios, subsidios, comentarios de textos evangélicos en clave scout y celebraciones. Hasta se incluyeron dos módulos de enseñanza religiosa en el plan que tiene la Asociación para todos los dirigentes que desean estar al frente de los grupos. No quiero olvidarme del trabajo que realizó Mons. Luis G. Eichhorn quien elaboró un Directorio de Pastoral Scoutd (CEA 2004), el que sigue iluminando la tarea de los comisionados de COPASCA.



No obstante, la Asociación, cada vez más se mostró muy proclive a asimilar proyectos educativos del Estado -educación sexual p. ej.-. Si bien nosotros seguimos con "el programa de educación en el amor", sin embargo en los eventos comunes se filtró esa orientación. Esto sumado al avance de la ideología de género, que muchos dirigentes, desde hace años vienen proponiendo modificaciones al proyecto educativo original (CEA 1996), llegó a su punto máximo en la última Asamblea Nacional, cuando se votó modificar la definición de familia "formada por varón y mujer", por la de: "formada por personas". Para sustentar el cambio aparecieron claramente los principios y postulados de la ideología de género, hasta el mismo derecho al aborto... Hace rato que varios dirigentes insistían en actualizar el proyecto educativo con la nueva legislación vigente. Siempre que apareció la moción la rechazamos, hasta que entró por la ventana.



Como les advertí al Consejo de la Asociación hace unos meses aquí en la Curia, que no tiren de la soga porque está a punto de romperse; ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás.



Ahora bien, tenemos un desafío. La membrecía católica alcanza el 96% de toda la Asociación, pero resulta que muchos dirigentes de nuestros grupos, aun algunos comisionados de COPASCA, votaron por el SÍ en la Asamblea. El "Manual de sonseras scout's" -inédito-, enseña que si los dirigentes se rebelan, arrastran gran número de sus dirigidos, y por lo tanto hay que ser cautos en tomar una decisión apresurada, sobre todo en los grupos que están en nuestras parroquias, que son los más numerosos.



Buscando antecedentes, vino a mis manos la carta firmada por el Cardenal Pironio, del año 1995, cuando era Prefecto de la Congregación para los Laicos. La CEA le había consultado el tema de la unidad, y la respuesta del Cardenal es muy clara: después de evaluar experiencias en otros países, aconsejaba seguir con la unidad bajo la figura de una Federación. No sé por qué los obispos, en su momento, desoyendo la respuesta a la consulta, optaron por el formato jurídico de la Asociación civil.



Con algunos obispos, sacerdotes y laicos, con la presencia de pastores y dirigentes evangélicos, estamos armando una estrategia para desvincularnos, al mismo tiempo que imaginamos una nueva unidad cristiana agrupados en una Federación.



Dado que los campamentos ya se han programado y corren los seguros que cada grupo abonó a la Asociación, esperamos que pase el verano para luego hacer una presentación más pensada y ordenada de lo que deseamos sea el movimiento en el futuro. Como hay que renovar la afiliación de los grupos en junio, ese tiempo debiera ser el punto de inflexión para tomar otro camino. Esto es lo que informaré a la Permanente próxima, y pienso que nos dará tiempo para establecer contactos con los grupos del interior del país, para cuidar que pasen con el mayor número de sus miembros (son más de 75.000, niños, adolescentes y jóvenes, además de los dirigentes). Para la Plenaria del año próximo llevaré por escrito una presentación del proyecto



Card. Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina.