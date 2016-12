La hermana de Michetti reconoció que recolectó para la Fundación

La investigación por el origen del dinero robado en la casa de Gabriela Michetti rodea al círculo familiar de la Vicepresidente. En las últimas horas trascendió que la hermana Silvina Michetti admitió ante la Justicia que recolectó más de $ 37.000 en efectivo para la Fundación SUMA y se lo entregó a una prima. Como casi todos los testigos que ya declararon en la causa 9.938/2016 tampoco recibió comprobantes.



"El dinero que aporté, así como también el de aquellas personas que me entregaron a mí su contribución, se lo entregué a mi prima Alejandra Illia", reconoció Silvina Michetti en su declaración testimonial del martes pasado.



La historiadora devenida en empresaria tintorera reveló cómo fue la recolección de fondos para la organización de la cena anual de SUMA. "Los primeros días de noviembre de 2015 mi hermana me pide que haga una colecta de dinero para la cena solidaria que se iba a realizar a fines del mes de noviembre de 2015, básicamente porque había cosas que pagar en efectivo", detalló.



"Todos los meses me junto con mis amigos para cenar, siempre somos los mismos, y fue a ellos a quienes extendí el pedido de colaboración. En aquella oportunidad, la cena fue en mi casa y estaban presentes Claudia Nunia, Marta Magnas, Carlos Diez y Marcela Layún, Marcelo Domínguez, Alain Dujean y su mujer Claudine", enumeró.



Según dijo la hermana menor de las Michetti en la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, "todos ellos aportaron dinero en el transcurso de esa semana" porque era "urgente" organizar la cena. "No recuerdo el monto exacto de lo que aportó cada uno de ellos, creo que los montos aportados oscilaban entre $ 5.000 y $ 10.000 pesos, capaz alguno un poquito más", sostuvo.



Para dar precisión a los dichos de Silvina, ámbito.com reconstruyó de testimonios anteriores que el abogado lapridense Diez aportó $ 7.000; el contador personal de la Vice, Domínguez, acercó $ 10.000; el empresario francés Dujean $ 10.000; y su excompañera posgrado en el IAE y amiga de Silvina, Claudia Nunia unos $ 5.000. La prima Alejandra Illia tuvo que poner $ 5.000.



"Todos ellos me entregaron el dinero durante la segunda semana de noviembre de 2015 y luego yo le entregué ese dinero a mi prima, Alejandra Illia, quien es la secretaria de Gabi. La fecha en la que se lo entregué no la recuerdo. Yo recuerdo que en ese momento escribí en un papel el detalle de las personas que me habían entregado su dinero y el monto aportado, creo que eso estaba en el sobre que le entregué a mi prima", remarcó.



María Alejandra Illia es parienta de Michetti por parte de la madre, la docente Marta Illia, esposa del médico cirujano Mario Michetti. El padre también fue convocado a declarar y lo hará ante un juez de paz de Laprida, donde reside. Illia es kinesióloga de la UBA y desde 1995 está inscripta ante la AFIP en el rubro "servicios relacionados con la medicina y la asistencia médica". En medio de los 2.035 despidos en el Senado que ordenó Michetti al inicio de su mandato, la prima fue designada Jefa de Despacho y recategorizada con la letra "A3", con un salario mensual superior a $ 45.000.



Casi al final de la declaración Silvina fue interrogada para que diga "si en alguna oportunidad se le ha solicitado colaboración para la recaudación donaciones de dinero realizadas por parte de terceros en favor de la Fundación" y respondió que "nunca", aunque minutos antes había reconocido que juntó dinero para armar la cena anual de SUMA.



Al ser consultada sobre "si conoce a otras personas" que recaudaron donaciones, consintió que su hermana fue la que orquestó todo. "Tengo conocimiento de que Gabi le pidió a distintos amigos que colaboraran pero no se a quienes", indicó bajo juramento.



Además de Silvina, los otros dos "recaudadores informales" señalados por la mayoría de los testigos fueron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el asesor parlamentario, Santiago Riobó.



Otras curiosidades surgen de la testimonial. La hermana declaró domicilio en Pasco 642, planta baja "a" y "b", la misma dirección de Gabriela. En rigor, la titular del Senado posee una doble vivienda unificada en Pasco 640, pero se accede por un pasillo numerado en 642. En ese mismo inmueble fue radicada la dirección de la Fundación, tras un polémico cambio de domicilio en agosto pasado. La dirección anterior de SUMA era Rivadavia 1954, piso 1°.



Silvina no solo aportó fondos en efectivo a la ONG de su bolsillo, también lo hizo a nombre de la empresa de lavado y planchado 5àsec. Pagó hasta cuatro veces el valor de los cubiertos de las cenas anuales de 2014 y 2015 y participó de los remates solidarios. "Recuerdo que durante el evento compré una botella de vino en el marco de una subasta, por la cual aboné la suma de $ 8.000 en efectivo. En la cena del 2015, el cubierto lo aboné desde la cuenta de mi empresa, registrada en el Banco Galicia, y fue por la suma de $ 15.000; en dicho evento también adquirí un vino en una de las subastas, por el cual aboné $ 14.000 en efectivo", comentó.



Fuente: Ambito