La DAIA dice que "la Justicia está avanzando" con la denuncia de Nisman

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, afirmó que "lo importante es que la Justicia está avanzando" en analizar la denuncia que realizó el exfiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de la causa AMIA.



"Lo que la DAIA persigue es que la denuncia que hizo el fiscal Nisman sea reabierta", destacó Cohen Sabban, quien evaluó que "merecemos saber si hubo o no participación de ex miembros del gobierno anterior" en el encubrimiento del atentado.



El dirigente comunitario indicó en declaraciones a la TV Pública que "lo importante es que la Justicia está avanzando" en torno a la denuncia de Nisman. "Yo no hablo del kirchnerismo, yo hablo de aquellos que tienen intención manifiesta de impedir la investigación", señaló Cohen Sabban.



Al repecto, el dirigente indicó que "los argentinos merecemos que al menos se investigue si hubo participación de algunos miembros del gobierno anterior" en maniobras de encubrimiento.



"Es bueno para todos porque si no hubo una participación lo mejor es que se deje de decir que en la Argentina nunca nada se sabe . Si la Justicia decide que hay que desechar, se desechará esa línea de investigación", puntualizó.



Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de decidir si finalmente abre la investigación por la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de querer encubrir a los iraníes imputados por el tentado a la AMIA.