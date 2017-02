Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, no descartó hoy la posibilidad de convocar a un paro general, tras la movilización prevista por la central sindical para el 7 de marzo, y dijo que el gobierno nacional pretende "descalificar" esta protesta ya que "se quedó sin argumentos".



"Si el gobierno se sigue encerrando en esta política de ajuste, de caída de la actividad, de cierre de empresas, indefectiblemente nos manifestaremos con un paro general. El gobierno tiene que decidir si les va a importar o no que una persona vegete en su casa en vez de tener empleo", dijo Daer en declaraciones a radio Con Vos.



El dirigente agregó que la convocatoria a un paro general "dependerá de que el gobierno cambie las actitudes y el rumbo de la política socio-económica".



Ayer, el presidente Mauricio Macri cuestionó la movilización del 7, se preguntó "cuál es la lógica" de esa protesta convocada por la CGT para la semana próxima y la atribuyó a la "ansiedad por disparar el año electoral", en una entrevista que anoche difundió Canal 9 y que por la mañana anticipó radio Continental.



"Desgraciadamente esto es sistemático. Cuando los argumentos para discutir sobre hechos objetivos y la demostración empírica de lo que uno plantea no existe, se empieza a descalificar una medida que es simplemente una movilización, una manifestación con determinadas peticiones que venimos haciendo personalmente a los funcionarios", respondió hoy Daer.



"Para ellos hay cosas que están bien y para nosotros están mal y marcan que tenemos rumbo equivocado como país. Nosotros tenemos el pulso de la realidad. Empiezan a cerrar empresas por todos lados, son datos de la realidad muy objetivos como que volvió a bajar el consumo de leche", aseveró.



En ese marco, el dirigente sindical recordó que "venimos de mesa de diálogo donde habíamos acordado que no iba a suceder y esperar el supuesto rebote de la economía en marzo" y criticó que el Estado "no sea protagonista y deje que cada haga lo que quiera y, en este 'sálvese quien pueda' las empresas despiden sin importar el costo social".



Daer criticó en duros términos al Ministerio de la Producción, que "saca una resolución para facilitar el cierre de empresas, lo que va en contra del criterio para el cual deberíamos tener una cartera" de este tipo.



"Si le pedimos a España que interceda para tener libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y el objetivo es venderle materia prima sin valor agregado, y vamos a recibir importados tecnológicos y mano de obra estamos viendo hacia el futuro un país muy chiquito, para poca gente", concluyó.