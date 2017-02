La Confederación General del Trabajo (CGT) realizaría el paro general el próximo 30 de marzo. Así lo adelantó uno de los líderes de la central, Carlos Acuña, al hacer mención al plan de lucha anunciado días atrás.



De esta manera se llevaría adelante su primer paro contra la gestión de Mauricio Macri, mientras que aclaró que el 7 de el mismo mes se realizará la movilización en contra de las políticas del Gobierno y en defensa de del trabajo argentino.



"No se cumplió nada de lo que habíamos firmado. Lo hacemos en marzo para no joder a la gente que está de vacaciones", explicó Acuña en declaraciones a Radio del Plata.



El titular de Empleados de Estaciones de servicio fue rotundo al afirmar que "no tiene que haber diálogo, el Gobierno tiene que dar una respuesta concreta". "El diálogo no sirve si no se cumple. Tienen que sacar un DNU reincorporando despedidos y otro para que se den los $2000 del bono", remarcó.



Por su parte, Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes que integran el triunvirato que conduce la CGT, afirmó que la marcha convocada para el 7 de marzo próximo es "prácticamente inamovible" y aseguró que será una "movilización", con "algún cese de actividades", que tendrá epicentro en el Ministerio de Producción.



"La medida de fuerza del 7 de marzo es prácticamente inamovible. El 7 de marzo va a haber una movilización de protesta con algún cese de actividad, con epicentro en el Ministerio de Industria y Producción", sostuvo Schimd.



En este contexto, el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento atribuyó a "la apertura de la importación" la caída del empleo, y adelantó que, dado que "el Gobierno quiere sostener ese enfoque, seguramente habrá confrontación" con la CGT.



Fuente: Ambito