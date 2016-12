La Cámara Federal rechazó hoy el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular su llamado a declarar como acusada en la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública durante el gobierno anterior y que tiene imputados también a 16 ex funcionarios y a empresarios.



La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler, rechazó por unanimidad el planteo de la defensa de la ex jefa de Estado, quien solicitó anular la citación por considerarla arbitraria, y confirmó el llamado a indagatoria.



Los magistrados afirmaron que es una facultad "inapelable" y propia del juez de primera instancia formular una citación a indagatoria, por lo que ahora el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, deberá resolver la situación procesal de la ex mandataria y del resto de los imputados, que ya fueron indagados en su totalidad.



En la causa se investiga el presunto direccionamiento irregular en el otorgamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, también imputado en la investigación, que impulsaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.



Además de Cristina Kirchner y Báez, también están acusados en la causa el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional Julio De Vido, y el detenido ex secretario de Obras Públicas José López.