La Bancaria repudió la decisión de frenar el aumento paritario a cuenta y determinó el "alerta y movilización"

Un documento firmado por la totalidad de los integrantes del Secretariado General Nacional acusó al funcionario laboral de "incumplir" sus deberes de funcionario público y de mantener "una conducta pusilánime y un doble standard, generando el conflicto".



También responsabilizó a Triaca y a los banqueros por "los incidentes que pudiesen suscitarse ante la absurda provocación".



La Bancaria intimó otra vez hoy a los directivos de entidades financieras a que de forma previa a la nueva audiencia de partes del 1° de febrero próximo en la sede laboral de Callao al 100 abonen "los acuerdos de forma integral, incluyendo el anticipo".



El gremio advirtió a la población y, en especial a los usuarios del sistema financiero, que "la decisión significa -como ocurrió en 2001- que los banqueros están dispuestos a incumplir sus obligaciones y la legislación vigente, al igual que el gobierno".



"Otra prueba de eso fue la circular A6105 del Banco Central (BCRA) de la primera quincena de enero, que habilitó al gobierno a tomar parte de los dólares depositados en las entidades para financiar el Estado, lo que estaba prohibido luego de las estafas de la convertibilidad y el denominado corralito", afirmó el gremio.



La Bancaria rechazó la actual política económica oficial por "no ser sustentable" y que "el gobierno tome deuda para sostenerla".



Con el título "Sinvergüenzas y... estafadores?", la Bancaria exigió a los directivos de la actividad que "paguen lo que deben" y aclaró que "no existe seguridad jurídica, ya que el ministro Triaca -en complicidad con la banca extranjera que encabezan los CEO de HSBC y el Santander Río- habrían logrado que todas las entidades incumplan los acuerdos paritarios del 23 de noviembre, no obstante haber sido perfeccionados en audiencias presididas por el titular de Trabajo y sin objeciones de otros funcionarios".



"Esos acuerdos tienen un claro principio de ejecución, porque fueron cumplimentados hasta ahora en todas sus partes, mientras los bancos acaban de anunciar que no abonarán el anticipo mensual acordado del 10 por ciento de los salarios y un plus de 2.000 pesos. Esa maniobra ilegal es de extrema gravedad y, de consumarse ese robo de ingresos alimentarios de las familias bancarias, los responsables se convertirán en estafadores", afirmó el gremio.



También sostuvo que, ante "la evidencia de que esa maniobra para no pagar prospera, aunque el acuerdo fue firmado por la mayoría de la representación empresaria y validado en su redacción por el propio ministro, luego de haber exhortado a su cumplimiento en las audiencias del 16, 22 y 26 de diciembre último", el Secretariado General Nacional decidió el estado de "alerta y movilización".



Además de Palazzo, el documento fue firmado por todos los integrantes del Secretariado, entre ellos Andrés Castillo, Carlos Cisneros y Eduardo Berrozpe, secretario nacional de prensa.

