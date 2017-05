La AFIP secuestró más de $22 millones en joyas sin declarar

Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en seis locales de la joyería Testorelli, en los locales de los centros comerciales Palmas de Pilar, Unicenter, Dot, Alto Palermo, Galerías Pacífico y en San Isidro, informó la AFIP a través de un comunicado.



En las sucursales se incautaron relojes y joyas muy valiosas que no contaban con las estampillas de importación ni con su factura respaldatoria



Por otra parte, los agentes de la AFIP labraron tres actas de infracción por no exhibir las facturas de compra de la mercadería secuestradas, por no aportar los libros de IVA compras e IVA ventas y por no exhibir al documentación respaldatoria de la mercadería vendida.



El operativo fue realizado en forma conjunta entre la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.



La AFIP recordó que la mercadería interdicatada no puede ser comercializada hasta que no se constate la legitimidad de su procedencia.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró e interdictó relojes y alhajas importadas por más de $ 22.165.000, de las sucursales en Capital y Gran Buenos Aires de la joyería Testorelli, como parte de un procedimiento para constatar la situación fiscal, previsional y aduanera de la firma.