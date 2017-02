La abogada de Milani denunció que el exjefe del Ejército está bajo condiciones "alarmantes"

La abogada de César Milani, Mariana Barbitta, denunció hoy que el exjefe del Ejército está viviendo en condiciones "alarmantes" desde su detención y no descartó "la posibilidad de un habeas corpus" si la situación empeora.



La letrada criticó fuertemente el estado en el que mantienen a su defendido, quien el viernes quedó detenido y fue trasladado al Servicio Penitenciario de La Rioja tras haber declarado en la causa que lo investiga por los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón, en 1977; y de Verónica Matta, en 1976.



"(Milani) está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (de La Rioja); está alojado en un espacio con una mayoría de condenados, en una situación alarmante. No descarto la posibilidad de un habeas corpus si la situación de detención se agrava", sostuvo la abogada durante una entrevista con radio Splendid.



Además, Barbitta aseguró que la prisión preventiva que le dictaron al exmilitar es "absolutamente arbitraria e indignante, ya que está a derecho desde el minuto cero y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento".



Según explicó, el martes próximo irá a una audiencia en la Cámara Federal de Córdoba para "discutir ahí fuertemente la ausencia clara de" este supuesto peligro de evasión de la Justicia por parte de Milani, quien, según contó la profesional, está "preocupado, indignado y enojado" por la situación.