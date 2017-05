Kicillof criticó el modelo económico del gobierno: "Los resultados no se ven"

El exministro de Economía Axel Kicillof advirtió hoy que pese a los anuncios gubernamentales que aseveran que la economía ya está creciendo, la gestión de Cambiemos está por iniciar su "cuarto semestre y los resultados no se ven".



Puso como ejemplo los datos interanuales publicados por el INDEC, que reflejaron una caída del consumo.



"Los últimos datos que dio de consumo comparan el 2017 con doce meses antes. Estamos comparando Mauricio Macri con Mauricio Macri. Vienen alimentando la expectativa desde las elecciones.



Estamos por empezar el cuarto semestre del gobierno y los resultados no se ven", sostuvo en declaraciones a Radio 10.



Recordó que en su último año al frente del Ministerio de Economía, la inflación estaba "bajando muy fuerte", en tanto que en su primer año de mandato, el presidente Mauricio Macri "la llevó a 40 puntos".



"Me da miedo la afirmación de que el próximo año la inflación estará en un dígito. El neoliberalismo tiene una sola manera de bajar la inflación, la apertura económica", alertó el diputado nacional del Frente para la Victoria.



Advirtió que debido a la escalada inflacionaria se generó un atraso del tipo de cambio, el cual enmarcado en un programa neoliberal equivale a "apertura económica y fuga de capitales".



En otro orden, aseguró que la revisión de la expectativa inflacionaria, que el Gobierno había calculado entre 13 y 17 por ciento y que ahora elevó a 20 puntos, tiene que ver con una especulación electoral.



"Bajando los salarios no es fácil ganar una elección, entonces le han dicho a Macri que pare la mano", enfatizó. No obstante, afirmó que una vez transcurridas las elecciones, el Gobierno retomará el "ritmo" del "plan de ajuste", por lo que anticipó un "tarifazo más profundo" y "una caída del salario más grande".



"Es un gobierno neoliberal con algún lado democrático vinculado a que hay elecciones", analizó. Conozco a los economistas que lo rodean, a los sectores que lo apoyan. Es un programa neoliberal sin ninguna novedad. Este programa le rompe el espinazo a la industria argentina y a los trabajadores", concluyó Kicillof.