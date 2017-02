Julián Domínguez: "El escándalo del Correo hirió de muerte al Gobierno"

El expresidente de la Cámara de Diputados Juilián Domínguez consideró que el escándalo del Correo Argentino, que salpicó al propio presidente Mauricio Macri a la luz del fallido acuerdo para que la empresa de su padre, Franco Macri, obtuviera una quita de deuda millonaria con el Estado, "hirió de muerte" al Gobierno nacional.



"Venimos de una democracia donde la exigencia de transparencia y de ejemplo de quienes gobiernan es central. Quedaron heridos de muerte después de lo del Correo", reflexionó el exprecandidato a gobernador bonaerense.



En una entrevista publicada este domingo por Diario Popular, el dirigente peronista hizo hincapié en que la contradicción de haber llegado al poder con el relato del "cambio", el cual "vino con la promesa de más institucionalidad e independencia de la justicia" y las situaciones que empezaron a destaparse con el correr del tiempo, como los Panamá Papers, las denuncias por corrupción contra Gustavo Arribas y el caso del Correo Argentino.



"La democracia no soporta más cuando el pueblo con hambre y necesidades, como ahora, padece corrupción. Y eso es el cáncer de la fe de nuestro pueblo", afirmó.



Consultado acerca de si le cree al Gobierno cuando asegura que Macri era ajeno a las negociaciones que el Ministerio de Comunicaciones había entablado con la empresa de su padre para concretar una quita estimada en 70 mil millones de pesos, respondió: "Me parece que es poco republicano que un acuerdo así se firme cuando el presidente está ejerciendo la primera magistratura".



En otro orden, Domínguez ratificó su voluntad de presentar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este año, y se esperanzó con que el peronismo pueda darse la posibilidad de dirimir las aspiraciones de los distintos sectores en una primaria abierta.



"Con otros compañeros, estamos dispuestos a pedirle a la provincia de Buenos Aires que no dé la oportunidad de representarla en el Congreso. Y para eso vamos a ir a una PASO", indicó.



Advirtió, en este sentido, que "si no hubiera primarias y se eligieran candidatos con un acuerdo de cúpula, sería sin consultar a la gente".



Domínguez se mostró de acuerdo con que el sector más cristinista pueda participar del proceso institucional del peronismo, pero pidió excluir a aquellos dirigentes de ese espacio "que tengan que dar explicaciones de su vida personal".



Pese a desmarcarse del núcleo más cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, Domínguez no reniega de su pasado vinculado al kirchnerismo.



"El kirchnerismo hemos sido todos los peronistas que nos reconocimos en Néstor y Cristina las banderas de Eva y Juan Perón. Todos sentimos que las medidas que tomamos en estos 12 años beneficiaron a la mayoría de los argentinos. Y esto te lo dice el bolsillo de la gente y el poder adquisitivo. Perdimos por la política, porque nos faltó amplitud y nos hablamos a nosotros mismos", evaluó, a modo de autocrítica.