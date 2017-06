Jaime Durán Barba: "Macri es el líder más importante de la nueva época"

Jaime Durán Barba, el asesor del presidente Mauricio Macri, tuvo una charla mano a mano con Alejandro Fantino en "Animales Sueltos", donde hizo un análisis actual de la política local e internacional.



"Macri es el líder mas importante de la nueva época", disparó. Y argumentó: "¿Qué presidente argentino ha sido recibido con más mandatarios de otros países en la historia de Argentina?, ninguno".



El asesor le contestó a los que dicen, como Lanata, que Macri "ganó de pedo". "Ganó en 2005, 2007, tuvo un papel decisivo en el triunfo De Narváez en 2009, ganó en 2011 y 2015. ¡Y no sabe hacer política?. Y porqué todos los que perdieron saben y él no", aclaró.



"Si un político gana todas las elecciones que se presenta, algo sabe", dijo Durán Barba. Y agregó: "No hay ningún presidente en latinoamerica que sea más importante".



Durán Barba le pidió a Fantino que le nombre a un presidente latinoamericano más importante que Macri. Fantino contestó: "Peña Nieto es más importante que Macri". A lo que el asesor presidencial contestó: "No, México se derrumba, yo viví mucho ahí".



Fuente: Cronista