Investigadores tomaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología

Investigadores, estudiantes y docentes continuaban con la ocupación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en rechazo al recorte en la cantidad de ingresos al Conicet.



Un grupo de los manifetantes mantuvo en la tarde de este lunes reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, a quien entregaron un petitorio por el recorte del 60% en los ingresos en el Conicet, y al no recibir "respuestas" decidieron en asamblea quedarse en el hall del edificio ministerial ubicado en Godoy Cruz al 2200.



Según denunciaron, unos 500 aspirantes a investigadores del Conicet quedaron afuera de la posibilidad de ingresar como becarios debido al fuerte recorte presupuestario. El petitorio en reclamo de mayor presupuesto y más becas para los investigadores estaba dirigido a Barañao y al director del Conicet, Alejandro Ceccatto.



"El viernes 16 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la convocatoria a la carrera de investigador científico que confirman el feroz recorte en el Conicet: de los 874 recomendados por las distintas comisiones, sólo fueron aprobados 385 ingresos", señaló el documento.



Las protestas contra el recorte presupuestario en el Conicet también tuvieron lugar en Córdoba, Rosario y Salta, entre otras ciudades. La becaria doctoral del Conicet y representante de la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), Lucila D Urso, afirmó en declaraciones periodísticas que a partir de las medidas tomadas "hay riesgo de fuga de cerebros porque si el Conicet no nos da una inserción laboral no hay otros ámbitos de trabajo". "Venimos de una situación laboral muy precaria, estos son despidos aunque los quieran disfrazar de conveniencia académica", dijo.