Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, presentó un hábeas corpus "urgente" porque en la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza, donde está preso, no puede ver fútbol.





El condenado por la tragedia de Once elevó su queja porque desde el 15 de septiembre los internos alojados en el Pabellón C de la Unidad Residencial VI "no tuvieron y/o no tienen acceso a la televisación de espectáculos deportivos, más precisamente del torneo de primera división de fútbol", según publicó Infobae.





La presentación fue hecha por los abogados del ex funcionario de confianza de Néstor Kirchner, quien está condenado en causas judiciales como la tragedia de Once, donde fallecieron 52 personas, y enriquecimiento ilícito desde la función pública.





El hábeas corpus fue presentado durante la tarde del lunes de esta semana ante el juez Federico Hernán Villena, quien es el titular del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.