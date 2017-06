El Gobierno nacional modificó el Código Electoral Nacional para que los argentinos que residen en el exterior queden automáticamente incluidos en el Registro de Electores, sin la necesidad de un trámite adicional.



Así lo dispuso el presidente Mauricio Macri en un decreto que también llevó las firmas de la canciller Susana Malcorra, del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.



En la norma se indicó que se busca "facilitar el ejercicio del derecho al voto de los argentinos residentes en el exterior, así como el de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que se encuentren cumpliendo funciones fuera del país y de los familiares que los acompañen".



En la actualidad, "los ciudadanos argentinos con domicilio en el exterior deben realizar un trámite específico a los efectos de ser incorporados al Registro de Electores Residentes en el Exterior".



"Como consecuencia de no haber realizado el trámite de inscripción en el Registro, una amplia mayoría de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior no forma parte del Registro de Electores, pese a cumplir con los requisitos para votar de acuerdo a la legislación nacional vigente y haber realizado el correspondiente cambio de domicilio", se informó en la norma.



"A los fines de propiciar la participación electoral de los argentinos residentes en el exterior, resulta pertinente modificar el procedimiento para la incorporación de ciudadanos al Registro de Electores Residentes en el Exterior, disponiendo la inscripción automática de aquellos argentinos que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Código Electoral Nacional, y no encontrándose incursos en inhabilitaciones legales, establezcan su domicilio en el exterior", se indicó.



Así, se incorpora "al Registro de Electores Residentes en el Exterior a todos aquellos ciudadanos argentinos residentes en el exterior que cumplan con las condiciones para ser elector conforme a la normativa electoral nacional y que hubiesen ya realizado el cambio de domicilio ensu documento de identidad a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma".



En el decreto se garantiza también "el derecho al voto a los argentinos residentes en el exterior a partir de los dieciséis años de edad".



También se establece "un Registro Especial de Electores del Servicio Exterior de la Nación a cargo de la Cámara Nacional Electoral, que se conformará con la información que le suministre" la Cancillería.