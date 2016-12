Diputados del oficialismo jujeño presentaron hoy un proyecto en la Legislatura provincial a fin de llevar a cabo una consulta popular para determinar si la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, debe seguir presa.



La iniciativa fue repudiada por la organización social y por diputados nacionales del Frente para la Victoria, que consideraron que esa acción busca "un linchamiento" de Sala, que está detenida desde el pasado 16 de enero en el penal de Alto Comedero.



El legislador José Nasif, del frente "Primero Jujuy" y que responde al vicegobernador Carlos Haquim del Frente Renovador, elevó el texto que busca "facultar al Poder Ejecutivo, a llamar a consulta popular para que los ciudadanos jujeños se pronuncien por el Sí o el No" sobre si consideran que "Milagro Sala estando libre podría amenazar testigos, entorpecer e impedir que la Justicia la investigue por hechos de corrupción".



El proyecto explica que "en caso de votar por él Sí, se entenderá que el elector está de acuerdo con la continuidad de la prisión preventiva", mientras que optar por el "No" será lo contrario.



"Ninguno de los que nos enorgullecemos por nuestra condición de peronistas, puede imaginar a la máxima jefa de nuestro movimiento que fue Eva Perón, robando bolsos del Banco Nación, pasando lista en las concentraciones, mandar matones a la casa de los que pensaban distinto o romperle la cabeza de un culatazo a otro compañero", subrayó Nasif, que aclaró que la consulta popular tiene carácter de "no vinculante".



El Comité por la Libertad de Milagro Sala repudió este martes el proyecto y aseguró que lo enviarán "de inmediato a todos los organismos internacionales para dar a conocer la violación del Estado de Derecho en la provincia administrada por Gerardo Morales".



"El proyecto presentado es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala. En un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum. Dejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Milagro Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Morales y tanto o más grave es la complicidad del gobierno nacional", señaló Aníbal Ibarra, integrante del Comité.



En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria que preside Héctor Recalde repudió "el intento de un grupo de legisladores jujeños de convocar a una pseudoconsulta popular para decidir la continuidad de la prisión de Milagro Sala, y nos oponemos a este verdadero linchamiento que pretenden llevar a cabo".



"El proyecto de ley firmado por 16 legisladores de la alianza gobernante es la confesión de la falta de independencia del Poder Judicial jujeño, y del desprecio por los Derechos Humanos y las garantías consagradas desde el Preámbulo de la Constitución Nacional, que mandan ´afianzar la justicia´. No hay que ser un experto jurista para saber que no corresponde al Poder Legislativo juzgar a las personas", señaló la bancada kirchnerista.



En un comunicado, evaluó: "Preguntarle al pueblo jujeño ´¿Ud cree que Milagro Sala, libre, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia investigue los hechos de corrupción?´ y pretender que la respuesta sirva de guía para determinar la continuidad de una prisión preventiva, significaría retrotraernos a los tiempos de los linchamientos medievales".