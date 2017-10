"Hay un kirchnerismo deseando el apocalipsis porque, si no, no vuelve al poder"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que existe "un kirchnerismo deseando el apocalipsis porque, si no, no vuelve al poder", al analizar el escenario político nacional en el 53° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, donde expuso este mediodía.



Allí, Peña subrayó que, en el peronismo, hay "una especie de nacionalismo provincial que se cae a pedazos".



"El kirchnerismo aprovechó el envión de la primera etapa del crecimiento para alimentar todos los rencores de nuestra historia, sin resolver ninguno, postergándolos", sostuvo el ministro coordinador, quien habló en el coloquio en una exposición moderada por el periodista Carlos Pagni.



En ese marco, agregó que Cambiemos tiene "una obsesión por reemplazar ese miedo por el empoderamiento", para salir "sin miedo a jugar en la cancha global".



Además, aseguró que la acción del Gobierno se enfoca en el ciudadano, al que quiere "hacerle entender que él es el protagonista, no esos delirios mesiánicos que hemos tenido en nuestro país".



En sus planteos sobre el escenario político nacional, el jefe de Gabinete afirmó que, si tuviera que "aislar una sola razón que explique nuestro fracaso, tiene que ver con la cultura del poder, que no ha sabido construir; ha sabido más dividir".



En ese marco, Peña apoyó que se implementen cambios en la forma de votar y criticó las prácticas clientelares.



"Nuestro sistema electoral es proteccionista, está hecho para que no haya alternancia. Queremos transparencia y competencia. Si estás tan seguro de que representás a las mayorías, competí libremente", resaltó.



Por otro lado, apuntó que "la pobreza que se ha querido paliar con ingreso es profundamente clientelar porque (se) da para hoy, pero (se) dice 'si no me votas a mí, no te doy más".



"(Nosotros) estamos inyectando autoestima, (diciendo) 'Ustedes son los poderosos'", aseveró el jefe de ministros.