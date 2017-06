Habló Fernando Farré desde la cárcel: "Estoy convencido de que no soy un femicida"

El empresario Fernando Farré condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, a quien asesinó de 74 puñaladas, habló desde la cárcel y dijo que no sabe por qué la mató, se consideró también una víctima y afirmó que no pensaba llegar con vida al juicio.



"El asesino fui yo, las víctimas ella y mis hijos, también la sociedad que se ve ofendida, y yo también me considero víctima porque una persona que mata a lo que más quiere en su vida es víctima de sus propios actos", sentenció Farré en entrevistas concedidas a los canales de noticias C5N y TN.



"No sé por qué la maté, entiendo que estaba enfermo. Tenía varios problemas de salud y quería sanarme", comentó Farré que agregó que venía sufriendo ataques de pánico desde un año antes de cometer el crimen de su esposa.



Pese a las evidencias en su contra mostradas en el juicio, el empresario expresó: "no fui un golpeador, jamas le pegué a ninguna mujer, yo no era una persona violenta", y repitió: "estoy convencido que no soy un femicida, no vas a encontrar a ninguna mujer en el mundo que diga Farré me golpeó, o Farré odia a las mujeres".



El empresario también habló de su supuesto arrepentimiento: "Tenía un sentido de arrepentimiento porque maté a la madre de mis hijos y con quien estuve 15 años casado. Estoy arrepentido y pagando por lo que hice", señaló y recordó el momento en el que en el juicio expusieron los resultados de la autopsia: "cuando vi los resultados de la autopsia la veía horrorizada y me sentía extraño, no me sentía autor de ese daño".



También Farré destacó que él no pensaba llegar con vida al juicio, ya que tuvo dos ideas suicidas y que su único interés era entregar la carta a sus hijos, a quienes no ve desde junio de 2015: "Yo quería que la carta les llegara a mis hijos, la hice hace más de un año pero nunca se les entregué porque no tuve la seguridad ni los medios para hacerlo y saber que iba a llegar a sus manos".



Al hablar de la sentencia, sostuvo: "si Farré se tiene que pudrir en la cárcel yo voy a estar, pero no pudriéndome, sino voy a tratar de sanarme por la memoria de mis hijos y en memoria de lo feliz que vivimos con Claudia".