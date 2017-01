Gómez Centurión: "Sería un despropósito que en una República se renuncie a funcionarios por sus ideas"

El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, aseguró no se alejará de su cargo tras sus dichos sobre la última dictadura y sostuvo que "sería un despropósito pensar que en una República se renuncia a funcionarios por sus ideas o expresiones".



Luego de haber sido criticado por diversos sectores por haber negado la existencia de "un plan sistemático" de desaparición de personas durante la última dictadura, Gómez Centurión decidió responder a quienes, según dijo, le "siguen preguntando" si va a "renunciar" o si el Gobierno se lo ha pedido.



"Aclaro que ninguna de las dos cosas ha pasado ni van a pasar, seria un despropósito pensar que en nuestro país, una República, se renuncia a funcionarios por su ideas o expresiones", sentenció el funcionario a través de una breve carta que publicó en su perfil de Facebook.



El responsable de la Aduana subrayó que ya pidió "disculpas" en caso de "haber ofendido a alguien" con sus "ideas o las interpretaciones de ellas hechas con buenas o malas intenciones". "Mis opiniones son sinceras y fundadas, basadas en mis vivencias de una epoca violenta, cruel y muy manipulada políticamente.



Cualquiera puede disentir y opinar libremente en contrario", agregó el funcionario nacional. Además, opinó que "lo único que cierra el dolor de semejante tragedia es la verdad, sin tapujos, sin eslogan, sin recortes y sin manoseo" y que los argentinos "nos debemos un futuro de paz".



"A la verdad la mata la mentira tanto como el ocultamiento... Ciceron", concluyó la carta publicada en su cuenta de la red social. Gómez Centurión había afirmado el último domingo en declaraciones periodísticas que la última dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio" y puso en duda la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado.



En este sentido, el director de la Aduana y excombatiente de la Guerra de Malvinas dijo que "en términos históricos, no es lo mismo ocho mil verdades contra 22.000 mentiras".



Un día después, funcionarios como los secretarios de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y de la provincia de Buenos Aires, Santiago Canton, así como los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se despegaron de los dichos de Gómez Centurión.



También generó reacciones dentro de la alianza Cambiemos, dado que tanto la Coalición Cívica de Elisa Carrió también criticó sus dichos y el diputado radical Ricardo Alfonsín dijo estar en "las antípodas" de su pensamiento, al tiempo que recordó que él había objetado su designación.



En tanto, el GEN y el Frente para la Victoria, así como diversos organismos de derechos humanos, reclaman que sea apartado del Gobierno.