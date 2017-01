Gioja: "Si la gente pide que Cristina sea candidata, pues lo será"

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, reconoció hoy que en el peronismo no hay una referencia clara para enfrentar al oficialismo en las elecciones y no descartó la postulación de Cristina de Kirchner.



"Si la gente pide que Cristina sea candidata, pues lo será. Yo no soy quién para decirle que no. Están las PASO y ahí la gente va a decidir y nos tenemos que encuadrar. Ella es una referente que demostró tener mucha valentía. Si la atacan es porque representa a un sector importante. De todos modos, nadie sabe si quiere postularse o no", sostuvo Gioja.



El diputado nacional sanjuanino reconoció que "es cierto que no hay una referencia clara enfrente pero van a aparece. Estas cosas pasan pero no me preocupan, el que vota es el pueblo argentino, que no está bien".



"La obligación del peronismo es hacer algo que sintentice y pueda ser la cara de quisnes hoy no la está pasando bien, todo lo que se hace es para los que están bien", afirmó el dirigente justicialista.



El ex gobernador de San Juan sanjuanino sostuvo que "al Gobierno le va a costar mucho trabajo sostener cosas ficticias. Todas las fotos y la comunicación de este Gobierno están todas armadas. Eso lo hacen bien pero esta situación tiene un límite".



Consultado sobre la posibilidad de que algunos intendentes bonaerenses peronistas se unan a Cambiemos en el marco de la puja electoral, Gioja sentenció: "Si hay intendentes que juegan con el PRO, no son del peronismo. No nos van a chorear las banderas. Sería una traición más grande que una casa al Justicialismo. Este gobierno no tiene nada que ver con el peronismo, el que se vaya es porque le falta plata para su intendencia, pero no se puede llevar nada del peronsimo".



Arribas y Milagro Sala

"Tiene más posibilidades de piantarse el tema de los 700.000 dólares de Gustavo Arribas que Milagro, que es una militante social. Hay que ser justos, la ley tiene que ser para todos: no para los negros pobres una cosa y para los ricos de arriba otra", remarcó Gioja en referencia al caso que se conoció esta semana sobre las supuestas coimas cobradas por el director de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas.