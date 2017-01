Ginés González García se mostró a favor de que se revise la cobertura de medicamentos

El exministro de Salud Ginés González García se expresó a favor de que se revise la cobertura total de los medicamentos que otorga el PAMI para "las personas que pueden pagar algo" y consideró que "si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no está mal".



García se refirió así al anuncio del PAMI, que revisará la cobertura del 100 por ciento del precio de los medicamentos para jubilados y pensionados que posean una prepaga, dos propiedades, aeronaves o embarcaciones para "corregir los abusos".



El exministro del gobierno del expresidente Néstor Kirchner destacó que "PAMI tiene un sistema extraordinariamente generoso desde el punto de vista de la cobertura" y que "hubo una sobreutilización que no es solidaria de gente que tiene recursos y quiere que le cubran el 100 por ciento" de los medicamentos.



"Todas la obras sociales son solidarias. De lo que estamos hablando es de que le cubra todo", precisó el exfuncionario, quien se mostró de acuerdo con que esa cobertura del 100 por ciento sea revisada en los casos de "las personas que pueden pagar algo, que es un porcentaje pequeño".



En diálogo con Radio 10, sostuvo por otra parte que "es tanta la generosidad del PAMI en otorgar medicamentos al 100 por ciento que el problema no es solo económico sino sanitario" porque "los medicamentos que se sobreutilizan hacen daño y la cantidad de intoxicaciones y muertes que hay por mal uso de medicamentos en gente grande es tremendo".



"No sé si la medida va a ser efectiva en el sentido de ahorrar dinero, seguramente un poco sí. Pero si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no me parece mala porque no es plata que salga de un fondo que se mantiene y se renueva", continuó y agregó: "Es injusto el que usa de más y el que usa especulativamente respecto al que necesita".



No obstante, García consideró que el Gobierno tiene una "gestión mediocre en términos generales y en el caso del Ministerio de Salud, espantosa" y dijo no tener "ninguna duda" de que la administración del presidente Mauricio Macri avanza con "una actitud regresiva desde el punto de vista de los beneficios sociales y que el sistema previsional puede ser una tajada".