El referente mapuche Facundo Jones Huala arriesgó este miércoles la posibilidad de que la Gendarmería "se llevó" al joven Santiago Maldonado "y si no lo está torturando, se les fue la mano, lo mataron y no saben qué hacer con su cuerpo".



"A Santiago se lo llevó la Gendarmería y si no lo está torturando, yo creo que se les fue la mano, lo mataron y no saben qué hacer con su cuerpo", sostuvo el detenido lonko.



En diálogo con Radio El Mundo, Jones Huala señaló que miembros de la comunidad mapuche de Lof Cushamen le contaron que vieron cuando Santiago escapaba de los uniformados, "no pudo cruzar el río (Chubut) y se lo llevaron detenido".



"Vieron cuando se lo llevaron a Santiago, le pegaban y gritaban ´acá tenemos a uno´", afirmó el referente del pueblo originario patagónico, quien también manifestó que los efectivos "andaban cazando a los hombres".



Consultado sobre su opinión acerca de qué ocurrió con el joven, que está desaparecido desde hace una semana, lanzó: "Creo que se confundieron, pensaron que era uno de nosotros y se les fue la mano con ese muchacho.



A Santiago se lo llevó la Gendarmería y si no lo está torturando, yo creo que se les fue la mano, lo mataron y no saben qué hacer con su cuerpo".



Por otra parte, Jones Huala aseguró que está "desvinculado desde hace bastante tiempo" de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aunque ratificó que militancia en el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu y se refirió a la "preocupación" manifestada por las gobernaciones patagónicas y el Gobierno Nacional.



"No es si hay violencia o no, lo que preocupa es la propuesta política, anticapitalista, antiimperialista que le está disputando el poder económico y político a transnacionales como Benetton, Lewis y que está peleando contra mineras, petroleras y las mafias que siempre han manejado el sur", manifestó.



Asimismo, rechazó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había afirmado: "Atrás de la RAM hay una organización inglesa que es su principal aportante. Lo tenemos absolutamente confirmado".



"A nosotros no nos financia nadie. Nos financiamos nosotros solos a través de nuestro propio laburo", concluyó.