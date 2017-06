Gabriela Michetti aseguró que el populismo durante la década pasada "enfermó a la sociedad"

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que en la década pasada el populismo "enfermó a la sociedad" a partir de la idea de que todos los problemas deben ser resueltos por el Estado sin "esfuerzos personales".



"De una vez por todas nosotros tenemos que reconocer la verdad. Hay una cosa de desgaste de la convicción ciudadana a partir del populismo. El populismo genera magia, esta cosa del pensamiento de las hadas, total el Estado va a solucionar todo", indicó Michetti.



"El Estado va a cubrir, me va a regalar tal cosa, me va a dar tal otra, tengo derechos. Pero no se habla nunca de los esfuerzos que hay que hacer, de las obligaciones, del entusiasmo que hay que ponerle a la tarea a la vida todo el tiempo", añadió.



En una entrevista publicada hoy por un matutino porteño Michetti se refirió a "la época de bonanza" que benefició a la Argentina en la década pasada aunque políticas erradas no permitieran un crecimiento sostenido.



"Nos quedamos sin rutas, sin puertos, sin aeropuertos, con una línea de bandera que la vamos a cuidar y ninguna otra le va a hacer competencia interna pero ¿Qué tiene que ver la línea de bandera? Lo importante son los ciudadanos que tienen que volar", expresó.



"El populismo enfermó a la sociedad, nos enfermó", agregó.



En otro orden Michetti se refirió a diálogos mantenidos con el Papa Francisco durante los cuales el pontífice se habría referido al presidente Mauricio Macri como alguien con buenas intenciones y capacitado para realizar cambios.



"(El Papa) Siempre me dijo que tenía (respecto a Macri) un concepto, una imagen, de que era una persona de muy buena madera. "Muy buena madera", esa era la expresión que él usaba", indicó la vicepresidente.



"Me dijo que le veía muy buenas intenciones y respetaba eso enormemente porque podía hacer grandes cambios en la política argentina. Nunca me dijo algo malo de Mauricio (Macri)", agregó.