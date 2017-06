Martín Hughes, el piloto de Aerolíneas Argentinas que esta semana resultó protagonista de una dramática historia cuando desvió un vuelo de su rumbo y aterrizó de emergencia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para que operaran de urgencia a un chico de ocho años aseguró que "fue emocionante saber que se salvó y está bien".



Todo ocurrió en el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1302 que había partido en la noche del martes desde el aeropuerto de Ezeiza, con destino a la ciudad de Miami, cuando un chico de ocho años que viajaba junto con su madre sufrió de imprevisto una lesión que le perforó un pulmón.



"De no haber aterrizado, el desenlace podría haber sido otro. Era necesario e indiscutible desviar el vuelo", indicó el piloto.



El comandante de la aeronave explicó: "La tripulación me avisó que había un chico que estaba descompensado. Ahí hablé con los médicos que estaban atendiéndolo y concluimos que había que desviarse".



"Se declaró la emergencia médica y analizamos donde hacer un aterrizaje de emergencia. Estamos entrenados y evaluamos en todos los vuelos cuál es nuestra alternativa para los distintos casos", precisó.



Hughes sostuvo que "cuando los médicos vieron que este chico tenía este problema de salud grave, la decisión era obvia".



"El diagnóstico fue muy claro y eso me dio la pauta. Cuando se confirmó no quedó ninguna duda de que era la acción a tomar", agregó.



El piloto destacó la colaboración de los pasajeros que vieron alterados su vuelo y dijo: "Todos entendieron la situación".



"Aerolíneas es nuestra casa y los pasajeros vienen como invitados a nuestra casa y si a un invitado le pasa algo en nuestra casa, no queremos eso. La idea es atender a los pasajeros de la mejor manera posible y de la forma más segura", afirmó.



Al conocer que el menor había sido operado con éxito gracias a su acción y que se encontraba "estable" de salud, el piloto expresó: "Fue emocionante saber que el chico estaba bien".



Una vez aterrizado el avión en el aeropuerto Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el menor fue trasladado de urgencia a la clínica Foianini, al borde de un neumotórax, y tras ser operado salvó su vida.



Luego de permanecer dos horas en una escala imprevista en territorio boliviano, el vuelo continuó rumbo a Miami y completó su destino programado.