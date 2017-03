Frigerio: "Los dirigentes gremiales no pueden armarle el gabinete al Presidente"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que "evidentemente hay algo electoral que está tiñendo la relación" entre el gobierno y la CGT, y señaló que los dirigentes gremiales "no pueden armarle el gabinete al presidente" Mauricio Macri.



"Es una locura que un sindicalista pida que ruede una cabeza de un gobierno votado por la mayoría de los argentinos. Los dirigentes gremiales no pueden armarle el gabinete al presidente", dijo Frigerio en declaraciones a FM Blue, en relación a las declaraciones de uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid.



"Hasta es necesario que ruede alguna cabeza del gabinete", había dicho el dirigente sindical durante el fin de semana en declaraciones a La Nación.



Para Frigerio, "evidentemente hay algo electoral que está tiñendo la relación", aunque no obstante ratificó que está "dispuesto a sentarse todas las veces que haga falta" tanto con sindicalistas como con empresarios.



"Me he cansado de plantear el acompañamiento de las centrales obreras durante el primer año más difícil de gobierno, en el que no hicieron paro y nos acompañaron. Ahora que todos los indicadores macroeconómicos muestran que lo peor ya pasó, empiezan con amenazas de paros y marchas", dijo el funcionario nacional.



Frigerio añadió que "con un paro planteado con tanta anticipación tenemos que sentarnos a una mesa a seguir discutiendo y encontrando puntos de consenso que como hicimos en el año mas difícil que por suerte ya pasó".



"Vamos a seguir convocando a las mesas de diálogo. Vamos a sentarnos con los dirigentes gremiales para cuidar a esos argentinos que la están pasando mal", concluyo Frigerio.