Frigerio le respondió a Carrió: "Macri no va a apañar a nadie"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) "sabe" que el presidente Mauricio Macri "no va a apañar a nadie de su gobierno si hay un hecho delictivo" y sostuvo que "hay que preguntarle a la justicia" y no al Poder Ejecutivo, en relación a las causas que involucran al ex ministro de Planificación Julio De Vido.



"Si Lilita tiene información sobre el encubrimiento de un funcionario del gobierno pasado por parte de funcionarios de este gobierno lo tiene que decir como lo ha dicho siempre. Nunca ha tenido trabas para hablar o para acusar a alguien. Ella sabe que el Presidente no va a apañar a nadie de su gobierno si hay un hecho delictivo", dijo Frigerio al ser consultado sobre los dichos de la legisladora, quien anoche le reclamó a Macri en una entrevista televisiva que el Gobierno la defienda de los ataques que sufre por parte de sectores del Poder Judicial.



"Siempre la defiendo", señaló el ministro, quien consideró a Carrió como "una gran dirigente política", pero subrayó que la administración de Cambiemos "está trabajando en construir una república con independencia de poderes" por lo que "hay que preguntarle a la justicia qué pasa con las causas que involucran a De Vido y no al Poder Ejecutivo".



La líder de la Coalición Cívica había fustigado también al Ejecutivo y a la justicia afirmando que existe un sistema de protección que impide que avancen las causas sobre supuestas irregularidades en la gestión del ex funcionario kirchnerista y actual diputado nacional.



"Todos los hechos sospechosos que encontramos los denunciamos a la Oficina Anticorrupción, que los denunció a la justicia", explicó Frigerio en declaraciones a radio La Red.