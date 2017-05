El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que las listas de candidatos del oficialismo "se van a cerrar el último día" y reiteró que Cambiemos no depende de si la expresidenta Cristina Kirchner "juega o no juega" para definir su estrategia.



"Tenemos que pensar menos en lo que hacen los demás, si Cristina juega o no juega esos son problemas de la oposición", resaltó el funcionario nacional. En declaraciones a radio FM Uno, Frigerio sostuvo que el gobierno debe "depender de lo que hace, de la gestión, de los valores que va mostrando a la ciudadanía y que cambiaron en la Argentina".



"Las listas se van a cerrar en el últimos día, como suele ocurrir en la política. Por supuesto, ya hay nombres en danza, pero no es que todos los días estamos pensando o trabajando en el tema electoral; todavía falta", afirmó el ministro del Interior.



Si bien admitió que están "pensando en las elecciones", resaltó que no se puede "vivir en una democracia en la cual un año se trabaja y el otro año se dedica a los comicios, no funcionan así los países".



En tanto, sobre las expectativas de Cambiemos y las chances de la oposición, Frigerio utilizó una metáfora futbolística y expresó "los partidos duran 90 minutos y hay que jugarlos todo lo que duren".



Al ser consultado sobre si consideraba que Cristina Kirchner se postulará este año, el ministro agregó: "No se, algunos dicen que sí, otros que no pero esos son problemas más del Frente para la Victoria que un problema nuestro en términos electorales".