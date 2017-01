Frigerio aseguró que este año la obra pública será la prioridad del Ministero del Interior

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que la obra pública será "prioridad" este año, con el el foco puesto en resolver el déficit de vivienda de mas de tres millones y medio de familias, en los "siete millones de argentinos sin agua potable" y en los "20 millones sin cloacas".



En una entrevista publicada hoy en el matutino La Nación, el ministro se refirió a la salida de Daniel Chain de la secretaría de Obras Públicas, Daniel Chaín y explicó que él se hará cargo personalmente del área.



"Me voy a hacer cargo personalmente de ese lugar, este año la obra pública va a ser mi prioridad", sostuvo Frigerio al remarcar que este año "va a explotar la obra pública" en la Argentina.



Aseguró que "el gobierno anterior rompió la rueda" de la obra pública, por lo que su gestión tuvo que "empezar de cero".



En ese sentido, enumeró varios cambios para agilizar la asignación de obras, como por ejemplo que ahora los pliegos están on line y ya no es necesario comprarlos, lo que "ha generado una competencia de empresas mucho mayor, lo que bajó los costos frente a lo presupuestado en un 20 por ciento promedio", celebró el ministro.



También aseguró que la baja de los costos también tiene que ver con "la previsibilidad" de los pagos y con el fin de la corrupción.



"Hay siete millones de argentinos sin agua potable y 20 millones sin cloacas. El Presidente se comprometió a que el 100 por ciento de nuestros compratriotas va a tener esos servicios, que nos va a permitir bajar la pobreza estructural", expresó Frigerio.



Además señaló que tiene que resolver "el enorme déficit de viviendas que alcanza a más de 3 millones y medio de familias", y que para eso ahora contarán con "una herramienta muy potente como el Plan Procrear", que pasó a la cartera del Interior.



"También las obras que estamos haciendo contra las inundaciones son una prioridad para Macri", explicó y sumó los programas "para mejorar el hábitat en los barrios más vulnerables", apuntó.



"Nuestro objetivo es la reducción de la pobreza, lo que exige una dedicación total", puntualizó Frigerio.