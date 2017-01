Franco Macri calificó el primer año de gestión del presidente con un 5

El empresario Franco Macri calificó con un 5 el primer año de gestión de su hijo Mauricio al frente del Ejecutivo.



"El primer año más no se podía hacer. No ha podido empezar construyendo, sino arreglando lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K. Con esa salvedad, le pongo un 5. Pero sé que ha querido ir por más", dijo Franco Macri sobre el primer año de gestión de su hijo.



"La gente ve el futuro y se da cuenta de que primero se tiene que dejar atrás un pasado desastroso. Los peronistas tienen sus virtudes y sus terribles defectos. Ni hablemos de la señora esa, destructora del país", agregó en diálogo con un matutino porteño.



Por otro lado, el empresario dijo que su hijo no debería presentarse a la reelección y que no sabe quién debería sucederlo aunque "Elisa Carrió debería también integrar ese gobierno". "Como padre, le digo, cuatro años es suficiente. ¡Deber cumplido! No sé quien debería tomar la posta después de él, pero Lilita siempre tiene que estar", dijo.



En tanto, también se mostró a favor de la incorporación en el Gobierno de ciertos peronistas. "Es una fuerza que existe. O se hacen acuerdos buenos o los van a tener siempre en contra. En este país tienen que empujar todos juntos. Pero al peronismo le cuesta mucho eso. Yo los incorporaría", concluyó.