Francisco Echarren agudiza la sangría dentro del randazzismo

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, proclamará su apoyo a Unidad Ciudadana, sumándose así al éxodo de intendentes que en las primarias de agosto jugaron con el randazzismo pero que ante la mala performance del ex ministro de Interior y Transporte y el riesgo de una victoria de Cambiemos se cruzaron de vereda.

Días atrás ya habían hecho lo propio Ricardo Alessandro, de Salto, y Ricardo Pito Casi, de Colón, por lo que una vez que se confirme públicamente el pase de Echarren, el sostén del armado de Randazzo en el interior bonaerense quedará debilitado.

Además, el ex intendente de Chacabuco Darío Golia, cercano al ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, mantuvo este martes un encuentro en el Instituto Patria con la ex presidenta Cristina Kirchner , a quien le manifestó su respaldo.