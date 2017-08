Florencio Randazzo: "Macri es producto de nuestros errores"

El precandidato a senador Florencio Randazzo afirmó que la llegada al poder de Mauricio Macri se produjo por los "errores" del gobierno de Cristina Kirchner y no por "aciertos" del actual mandatario, y comparó la adhesión que tiene la ex presidenta con la que tenía Carlos Menem en los comicios de 2003.





"Macri es fruto de nuestros errores, no de sus aciertos", afirmó Randazzo, quien insistió en: " Cristina no debía ser candidata" en estas elecciones "porque abría una discusión sobre el pasado".





Macri contra el narcotráfico.jpg Foto: Diario UNO



En declaraciones a radio Continental, el precandidato justicialista comparó el nivel de votos que tiene la ex presidenta con la que tenía Carlos Menem en los comicios de 2003, "cuando sacó el 25 por ciento, pero ni siquiera se presentó a la segunda vuelta".





"Ese apoyo lo tuvieron todos los ex presidentes. Menem llegó al 2003 y sacó el 25 por ciento de los votos, y luego ni siquiera se presentó a la segunda vuelta porque sabía que tenía 75% de rechazo", afirmó.





menem.jpg



En ese contexto, también evaluó: "Cristina tiene adhesión en sectores que se han visto beneficiados por el gobierno que ella ha conducido" y sostuvo: "No reconocer eso sería un acto de soberbia".





Randazzo dijo en este sentido que, por un lado, "hay gente que no quiere votar al actual gobierno, porque es darle un voto de confianza para que profundice una política que está produciendo mucho daño".





Y que, al mismo tiempo "mucha gente no quiere volver atrás, que vuelva la soberbia, que vuelva un gobierno que no era refractario a temas que percibía la mayoría de los argentinos y no se les daba respuestas".





A la espera del fallo de la Cámara Nacional Electoral que debe definir si habilita a la lista rival que apadrina el intendente Mario Ishii para las PASO, Randazzo llevó ayer su campaña a la localidad de Almirante Brown, donde visitó el refugio Uguet Mondaca, que brinda contención a madres e hijos que escapan de sus hogares por situaciones de violencia.





Allí el precandidato de Cumplir reclamó "un Estado presente que proteja a las mujeres contra la violencia machista", al considerar "insuficiente" el rol que cumple en la actualidad.