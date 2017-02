Fiscal pidió investigar la denuncia de Cristina Kirchner por la filtración de escuchas telefónicas

La fiscal federal subrogante de Río Gallegos Patricia Ramallo pidió abrir una investigación por la filtración en medios de comunicación de escuchas telefónicas sobre conversaciones que mantuvieron la expresidenta Cristina Kirchner y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.



El pedido de investigación surge a partir de una denuncia hecha por la expresidenta Kirchner, la cual recaló en el juzgado subrogado por el camarista Javier Leal de Ibarra quien se excusó puesto que éste a su vez tiene a cargo la oficina encargada de captación de teléfonos la cual depende de la Corte Suprema de Justicia.



El teléfono de Parrilli estuvo intervenido durante 60 días a mediados del año pasado por el juez federal Ariel Lijo, pues lo investiga al exfuncionario por presunta inacción en la detención de quien hasta ese momento estaba prófugo, el empresario Ibar Pérez Corradi.



Incluso Lijo procesó a Parrilli días atrás por el delito de encubrimiento en la fuga de Pérez Corradi y lo hizo en base a las escuchas telefónicas y documentación sobre que la AFI no actuó en tiempo.



A raíz de esa intervención, hubo varias conversaciones de Cristina Kirchner con Parrilli y algunas de ellas se filtraron a la prensa, como ser aquella en la que la expresidenta refiere al "armado" de causas contra el ex espía Antonio Stiuso.



Fueron esas escuchas a partir de las cuales se hicieron varias denuncias en la Justicia Federal. Pero en paralelo, la expresidenta denunció la filtración y apuntó hacia el juez Lijo, quien ordenó la escucha, a la oficina encargada de llevarlas a cabo, la cual depende de la Corte Suprema de Justicia, y a las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia.



Incluso, sumado a la causa judicial la Corte Suprema de Justicia por pedido de Parrilli inició un sumario administrativo por el cual ya se solicitaron informes.