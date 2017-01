Fein defendió el procedimiento en el departamento de Nisman

– ¿Es tan complejo determinar si una persona se suicidó o la mataron?

– Sí, es tan complejo. Sería fácil emitir un dictamen. Esta muerte fue con un disparo, no fue con un ahorcamiento que deja un surco. No encontramos una nota. Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos... Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía.