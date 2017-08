A lo largo de dos cuadras, grupos de familias en su mayoría de diferentes localidades del conurbano bonaerense se preparan con carpas, mantas, mate y facturas para celebrar este lunes el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en su santuario del barrio porteño de Liniers.





"Vengo a agradecerle al santito porque todo lo que pido, me lo da. La fe te da fortaleza para seguir en esta vida. Pero no me quejo porque todos en mi familia tenemos trabajo y salud", contó a Télam la italiana María Gabriela Zingalo, de 77 años, que vive desde chica en la localidad bonaerense de Ituzaingó y hace 54 años que viene a pedir por San Cayetano.





Con cuatro rosarios colgando del cuello y tres pulseras con diferentes santos, Zingalo explicó como se organiza la espera hasta que en la medianoche del domingo se abra la puerta de la parroquia: cada uno de los "acampantes" debe avisar de antemano con un cartel cuántas serán las personas que finalmente ingresarán a la celebración. "Solidaridad", "equidad", "respeto", "educación" y "esperanza", son algunas de las palabras que adornan los carteles colgados.