Facundo Manes, médico y asesor de la gobernadora María Eugenia Vidal, aseguró que más que una posible candidatura a diputado para las próximas elecciones legislativas le preocupa "el capital mental, la nutrición y la educación".





"No pienso si tengo una candidatura o no la tengo. Pienso como médico, no como político y ese es un aprendizaje que estoy teniendo, esperan de mí una respuesta como político y yo pienso como científico o como médico", manifestó Manes.





"Hace cuatro años que estoy recorriendo el país y el cerebro, el capital mental, la nutrición, la educación, la ciencia y la tecnología es mi misión", añadió en nota publicada por un matutino porteño.





Manes consideró a Vidal como una persona "extraordinaria a la que hay que apoyar" porque entiende que se debe pensar más allá de la coyuntura.





"No sirve que bajemos la inflación, que vengan dólares, que arreglemos con la Comunidad Europea, si el cerebro de los chicos no tiene nutrición, ni propósito ni afecto, se pierde una generación de gente", expresó el médico.





Por otra parte, elogió la conformación del frente Cambiemos por estar conformado por gente nueva en la política que impulsa el respeto a las instituciones y la moral pública.





"Cambiemos es un fenómeno en construcción interesante, porque combina la lucha y el respeto por las instituciones de la UCR, la incorporación de gente nueva como el PRO y la moral de Elisa Carrió", explicó.





"Creo que esa coalición en construcción y te digo que, por más que tenga un corazoncito radical, me siento muy interesado en los sectores que la integran más la justicia social que pregona el peronismo", agregó.