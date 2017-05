Extraña "teletransportación" de un adolescente en Entre Ríos

Un extraño caso de "teletransportación" conmocionó en las últimas horas a la localidad entrerriana de

Hernandarias, donde un adolescente de 13 años asegura haber visto una luz que le hizo perder el conocimiento y en menos de 10 minutos apareció en el otro extremo de la ciudad.





El extraño suceso, sobre el que existen varios testimonios coincidentes, ocurrió este lunes alrededor de las 22:30 en la localidad de Hernandarias, al norte del departamento Paraná.





Según el comisario Diego Wasinger, el menor participaba de una reunión familiar cuando salió hacia la casa de otro pariente, a unos 50 metros del lugar, a buscar algunos elementos.





Como se demoraba, recordaron que la puerta de aquella vivienda tenía desperfectos, por lo que un allegado fue a ver lo que pasaba y corroboró que el chico tenía dificultades para cerrar la puerta, por lo que se dispuso a cumplir con esa tarea y el adolescente quedó a unos dos o tres metros detrás de él.





"En fracción de segundos la persona mayor dice que el menor no se encontraba. Estimó que había salido corriendo hacia el domicilio donde estaban reunidos. Sin embargo, al llegar a la casa no estaba, por lo que salieron a buscarlo", precisó Wasinger en declaraciones citadas por el sitio El Once.





El chico portaba un celular que daba apagado, pero "en menos de 10 minutos atendió y manifestó que estaba en una de las garitas de colectivo que están a los accesos a la localidad. Lo encontraron en estado de shock en el otro extremo de la ciudad. No estaba lesionado, no tenía golpes ni nada extraño", precisó en declaraciones a Radio La Voz.





El adolescente manifestó que "mientras el familiar cerraba la puerta vio una luz extraña y un ruido como que le chistaban, perdió el conocimiento y apareció en la garita. La cuestión es que el familiar directo nunca lo vio".





Este suceso, aparentemente paranormal, generó consternación en la familia, porque no entendían lo ocurrido.





"Había pocos transeúntes y no se pudieron recabar testimonios de algún vecino que haya visto algo. Lo extraño es el testimonio del menor y de los familiares que son coincidentes", manifestó el comisario, quien corroboró que la Justicia de menores investigará el hecho.