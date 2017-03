Extendieron el plazo para acceder al "bono mágico" en el marco del blanqueo de capitales

El Gobierno extendió este lunes con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) hasta fin de mes el plazo para adquirir el bono a 7 años para quienes se adhieran al blanqueo de capitales.



Se trata del denominado "bono mágico" que no puede venderse durante los primeros cuatro años pero contempla un beneficio de liberar a quienes lo suscriben de inmovilizar dos tercios del monto y evitar el pago de la multa.



Quien por ejemplo blanquee 1.000.000 de dólares a través de este título, tendrá este título especial por 333.333 dólares pero quedaría "libre" para invertir los restantes 666.666 dólares en lo que disponga.



El DNU 139/2017 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri modifica el apartado 2 del inciso a) del artículo 42 de la ley ómnibus 27.260 de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.



Ese decreto lleva el límite para la compra del BONAR 1% 2023 hasta el 31 de marzo de 2017, cuando la fecha original era el 31 de diciembre de 2016.



"Que con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 numerosos contribuyentes han formulado solicitudes para acceder al Régimen de Sinceramiento Fiscal a través de la adquisición de 'Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 1% vencimiento 2023 (BONAR 1% 2023)', lo que no ha sido posible a tenor de la fecha de vencimiento prevista", afirma la norma entre sus considerandos.



Además, según el decreto, la emisión del BONAR 1% 2023, oportunamente realizada, no ha sido totalmente colocada.



La Ley de Reparación Histórica, que incluye el Régimen de Sinceramiento Fiscal, permitía la adquisición de títulos públicos o participación en Fondos Comunes de Inversión por la tercera parte del capital exteriorizado, lo que exceptúa del impuesto no sólo al monto involucrado en la compra de títulos, sino al total de los fondos declarados.



Las opciones que otorgó el Gobierno fue un bono en dólares a 3 años (BONAR 0% 2019) y el mencionado BONAR 1% 2023, el cual es intransferible y no negociable durante los primeros cuatro años, aunque luego podrá liquidarse en el mercado secundario.