Explotó por Facebook la esposa del ex candidato a intendente acusado de abuso sexual

Minutos después de que se conociera la excarcelación del ex candidato a intendente de la localidad santiagueña Ojo de Agua, Reinaldo Vivas, en una causa por supuesto abuso sexual contra una menor, su esposa reveló a través de las redes sociales, que éste le había reconocido responsabilidad en el hecho investigado.



"Realmente con el alma deshecha y la impotencia más grande, como si nada hubiese pasado y no hubieses destruido la vida, debo decir que la Justicia sí que está mal", señaló la mujer en su perfil de Facebook.



"¿Acaso hay gente tan ignorante y enferma que se deja llevar por la cantidad de mentiras que seguís diciendo? A mí ya no más. Quién más que yo, Quito, te acompañé; estuve ahí firme, siempre leal, dándote lo mío cuando todos los demás miraban al costado", ahondó.



Y amplió: "Si te hubiera tapado en ésta, iría contra todo lo que soy, contra todos mis valores. Conozco todo, hasta tu pensamiento más oscuro. Entre muchas cosas, acá les dejo una pantalla de captura reveladora..".



En ella, se lee un supuesto diálogo con Vivas del 2 de mayo en el que ante el reproche de la mujer, el hombre habría escrito vía Whatsapp: "Tengo que pedirte perdón. Voy a pagar todo con el dolor que cargo. Por favor te pido, me perdones el problema que causé".



Dentro de la misma causa, según publica el diario El Liberal, el viernes el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, fijó un impedimento de contacto y rigurosas reglas de conducta a Vivas, acusado de supuesto abuso a una menor, a quien también habría intentado sobornar con 100 pesos para callarse.



El magistrado dio luz verde a la excarcelación de Vivas, pero antes, en su resolución, dictó medidas restrictivas: entre otras, durante 90 días abstenerse de todo contacto con la menor y la familia de ésta.



También, no aproximarse a la vivienda en un radio de 100 metros. Del mismo modo, presentarse una vez al mes en la comisaría local.



Previamente, los investigadores efectuaron Cámara Gesell a la menor quien habría ratificado, a grandes rasgos, el incidente con los supuestos manoseos.